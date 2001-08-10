Тихоокеанское
информационное агентство
30 Ноября 2022
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15:21, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На сахалине пенсионер "раздел" чужую баню

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление гражданина о том, что кто-то снял обшивку с бани и похитил имущество с территории огороженного забором земельного участка. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники полиции, узнав о случившемся, прибыли на место происшествия. Во время обхода соседей в доме одного из них нашли похищенное имущество.

Как выяснилось, к совершению кражи оказался причастен 66-летний житель районного центра. В результате своевременного вмешательства полиции похищенное имущество, которое подозреваемый планировал использовать в личных целях, было изъято в полном объеме. В частности, облицовочная доска (вагонка) 100 штук, дверное полотно, бензопила и циркулярная пила. Ущерб возмещен в полном объеме.

Возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного п. «в, б» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище с причинением значительного ущерба гражданину.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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