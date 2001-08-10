Сахалинец, уходя из гостей, прихватил дамскую сумочку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Отделением ОМВД России по Долинскому городскому округу было завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Долинска, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что осужденный, находясь ночью 1 июля в гостях в одной из квартир Долинска, распивал спиртные напитки с владельцами квартиры. Когда хозяйка пошла спать, то оставила на кухне сумочку с крупной суммой денег. Гость, воспользовался тем, что за ним никто не наблюдают, и похитил сумочку, после чего спешно ушел из квартиры. Своими действиями мужчина причинил ущерб на общую сумму 37 260 рублей. Похищенным распорядился по своему усмотрению.
Тем самым гражданин совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием в доход государства пяти процентов из заработной платы.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное осуждённому наказание в виде исправительных работ считать условным с испытательным сроком один год.
На него возложено в течение испытательного срока исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного или временного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исправлением осуждённых, являться на регистрацию в этот орган в установленные им дни.
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