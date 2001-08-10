"Черные лесорубы" в Амурской области напилили леса на 13,5 миллионов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области почти три года орудовала банда «черных лесорубов». В Магдагачинском районе перед судом предстанут восемь человек. ОПГ обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений. Государству был нанесен особо крупный ущерб, пишет ИА "Порт Амур".

"В период с января 2019 года по ноябрь 2021 года гражданами в составе организованной группы осуществлена незаконная вырубка сосен и лиственниц в количестве 449 штук на 11 участках Тыгдинского и Ушумунского лесничеств ГКУ Амурской области "Магдагачинское лесничество". Этими действиями лесному фонду Российской Федерации причинен особо крупный ущерб на сумму более 13,5 миллиона рублей. Незаконно добытую древесину и изготовленную из нее лесную продукцию обвиняемые реализовывали за пределами области, вырученные денежные средства делили между собой", - рассказали в СУ СК РФ по Амурской области.

Преступление было выявлено в ходе проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, при силовой поддержке бойцов СОБР регионального управления Росгвардии.

Обстоятельства нарушений закона устанавливал первый отдел по расследованию особо важных дел Амурского следственного управления.

Во время следствия были проведены обыски, допрошены свидетели, проверены показания обвиняемых, изъяты лесозаготовительная техника и документация. На имущество и недвижимость подследственных наложен арест на сумму причиненного ущерба.

Обвинительное заключение утвердила прокуратура, уголовное дело в ближайшее время направят в суд.