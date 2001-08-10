Сахалинка обнаружила, что потеряла кошелек с картами, когда полетели смс из магазинов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по Холмскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя, обвиняемого в совершении кражи с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что в октябре 2022 года находясь у себя дома, фигурант вместе со своим другом решили вместе сходить в продуктовый магазин. По пути следования фигурант нашел на тротуаре кошелек. Рассмотрев содержимое, обнаружил множество дисконтных карт различных магазинов и одну банковскую. Наличных денег в кошельке не было.Он забрал карту, а кошелек оставил на том же месте.
Его друг понял намерения своего товарища и сказал, что он в этом участвовать не будет.
Фигурант решил проверить, имеются ли на карте денежные средства, и в магазине совершил покупку до 1000 рублей, расплатившись найденной картой. Оплата прошла, после чего совершил вторую покупку. Возвращаясь домой, по пути он зашел в другой магазин, где за продукты расплатился аналогичным способом. На следующий день он попытался также оплатить покупки, но на карте оказалось недостаточно денежных средств.
Как стало известно, потерпевшая накануне отдыхала со своими знакомыми в кафе и возвращаясь домой, выронила кошелек. Дома она сразу легла спать, а на утро увидела смс-сообщения с номера 900 о совершенных покупках, которых она не осуществляла и сразу заблокировала банковскую карту.
Подозреваемый успел потратить около 2 000 рублей, а также пытался похитить с банковского счета 2775 рублей.
Своими умышленными действиями он совершил преступление, предусмотренное п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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