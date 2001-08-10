На Сахалине племянник из мести обокрал дядю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя областного центра, который обвиняется в совершении в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Следствием установлено, что у фигуранта есть дядя, с которым у них часто происходили конфликтные ситуации. После очередного конфликта 31-летний родственник уехал на работу, а фигурант решил воспользоваться его отсутствием и из чувства мести обокрасть жилище родственника. Так, находясь возле дома по улице Технической города Южно-Сахалинска, он при помощи найденной во дворе дома монтировки отжал окно и незаконно проник в дом, откуда похитил телевизор, ноутбук, золотую подвеску, серебряное кольцо и серьги, а также охотничий нож. Потерпевшей стороне был причинен значительный материальный ущерб на 39 719 рублей.

С похищенным имуществом обвиняемый с места преступления скрылся и распорядился им по своему усмотрению.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу.