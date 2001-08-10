Сахалинец украл кроссовки, не смог их продать, выбросил и теперь находится под подпиской о невыезде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 ноября 2022 года в УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился 37-летний местный житель с заявлением о краже принадлежащего ему имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый 40-летний южносахалинец.

Как выяснилось, 1 ноября потерпевший, находясь в торговом центре, оставил пакет с кроссовками в ячейке для хранения вещей, про который забыл. Он покинул торговый центр с ключом от ячейки, а в последствии потерял его на привокзальной площади.

Позже подозреваемый нашел ключ с брелком, на котором было указано наименование магазина и номер от камеры хранения. Мужчина решил им воспользоваться. Он пришел в магазин и, открыв ячейку, похитил оттуда пакет с кроссовками. Сумма ущерба составила 7 500 рублей. Похищенное имущество подозреваемый попытался продать, но, не сыскав покупателя, выбросил.

Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), продолжается.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.