После аварии на Сахалине женщина и ребенок попали в больницу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайском районе 42-летний водитель, управляя автомобилем «HONDA HR-V», двигаясь в южном направлении по автодороге «Южно-Сахалинск-Оха», в районе 297 км. при прохождении правого поворота, не справился с управлением, совершил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «УАЗ ПАТРИОТ», рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП, 7-летняя девочка-пассажир и 37-летняя женщина-пассажир автомобиля «HONDA HR-V» получили травнмы, они госпитализированы в медицинское учреждение.

Стаж вождения водителя автомобиля «HONDA HR-V» составляет 19 лет. За последний год он не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ.

По данному факту проводится проверка.