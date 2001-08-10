16:27, | Новости происшествий Сахалина и Курил
Сахалинская полиция ищет потерпевших от рук "колдуньи", снимавшей порчу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская полиция устанавливает граждан, пострадавших от действий указанной гражданки (на фото). Данная женщина путём мошеннических действий получала доступ к денежным средствам потерпевших, которые в последующем похищала.
Под предлогом снятия порчи, сглаза гражданка похищала деньги у потерпевших, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Если вы пострадали от действий указанной гражданки, просьба обратиться в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску по телефону 789-405 или связаться по номеру 8-924-188-72-28.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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