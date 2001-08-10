Тихоокеанское
информационное агентство
25 Ноября 2022
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16:27, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинская полиция ищет потерпевших от рук "колдуньи", снимавшей порчу

Сахалинская полиция ищет потерпевших от рук

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская полиция устанавливает граждан, пострадавших от действий указанной гражданки (на фото). Данная женщина путём мошеннических действий получала доступ к денежным средствам потерпевших, которые в последующем похищала.

Под предлогом снятия порчи, сглаза гражданка похищала деньги у потерпевших, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Если вы пострадали от действий указанной гражданки, просьба обратиться в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску по телефону 789-405 или связаться по номеру 8-924-188-72-28.

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