Иностранка нашла в Южно-Сахалинске чужую карту и решила ей оплачивать свои покупки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В октябре в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 34-летнего гражданина, который сообщил, что у него при неизвестных обстоятельствах пропала банковская карта, а впоследствии начали приходить смс об оплате покупок. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили подозреваемую: 27-летнюю гражданку иностранного государства, проживающую в Южно-Сахалинске.

Выяснилось, что в районе улицы Украинской областного центра девушка нашла чужую карту и отнесла её к себе дома. Через неделю она решила проверить её функционал, оплатив свои покупки. Попытка увенчалась успехом, и девушка отправилась по магазинам, потратив 10370 рублей путем бесконтактной оплаты. Позже она выбросила кредитку. По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело.

В отношении гражданки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.