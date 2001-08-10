Тихоокеанское
информационное агентство
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13:08, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка, обидевшись на знакомого, отделала его сковородкой и теперь пойдет под суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летней жительницы села Мицулёвка, обвиняемой в причинении легкого вреда здоровью, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 22 марта 2021 года обвиняемая совместно с мужем, находились в районе одного из домов СНТ города Южно-Сахалинска, где между фигуранткой и её знакомым на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений возникла конфликтная ситуация. В ходе ссоры злоумышленница взяла из хозяйственной сумки блинную сковороду, и используя ее в качестве оружия, умышленно, нанесла последнему не менее трех ударов в область головы, причинив ему легкий вред здоровью.

Таким образом, обвиняемая совершила преступление, предусмотренное п. в ч. 2 ст. 115 УК РФ – умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Уголовное дело направлено по подсудности.

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