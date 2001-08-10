Сахалинец пришел в гости на день рождения ребенка и, уходя, обокрал хозяев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по Холмскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи чужого имущества с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 23 сентября около десяти часов вечера ему позвонил его знакомый и предложил прийти в гости, где сам уже находился. Поздно вечером фигурант пришел в квартиру, где отмечали день рождение ребенка. В квартире находились хозяйка, ее сын и двое гостей. Затем фигурант позвал свою девушку, когда она пришла, продолжили праздновать.
Вскоре гости стали расходиться, фигурант стал будить хозяйку квартиры, чтоб она закрыла за ним входную дверь. Но не смог, все крепко спали. В этот момент он решил украсть продукты, так как за ним никто не наблюдает. В черный пакет положил из холодильника продукты, затем прошел в спальню, где спали потерпевшая и ее сын, и на столике увидел 8 тысяч рублей, которые похитил. Выходя из жилища, в прихожей, он заметил беспроводные наушники, которые тоже прихватил вместе с ключами от квартиры.
На следующий день к нему пришли сотрудники полиции и обнаружили похищенное, денежными средствами гражданин успел распорядиться по своему усмотрению.
Так, своими умышленными действиями он совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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