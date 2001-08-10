Двое голодных сахалинцев в поисках еды нашли себе уголовное дело
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Невельскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении двух жителей села Горнозаводск, обвиняемых в совершении кражи по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что обвиняемый 1988 года рождения, не имея денежных средств, предложил своей сожительнице 1984 года рождения проникнуть на чужую дачу, чтобы похитить оттуда продукты. На его предложение она согласилась. Вечером, когда стемнело, они прошлись по дачному сектору и обнаружили незапертую калитку. Войдя на огороженный забором земельный участок, обнаружили домик с навесным замком на двери. Тогда мужчина расшатал дверь и сорвал петли, после чего они вместе прошли в помещение.
Парочка собрала продукты, алкогольную продукцию и другое, после чего скрылась. По дороге домой они делали несколько остановок, поскольку сумка с продуктами питания и мешки с картошкой были тяжелыми.
Общий ущерб похищенного имущества составил 16 504 рубля.
Так, своими умышленными действиями обвиняемые совершили преступления, предусмотренное п.п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину.
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