Сахалинец, поверив мошенникам перевел свои сбережения на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Холмскому району обратился с заявлением 23-летний мужчина. Гражданину позвонили с неизвестного абонентского номера и представились сотрудником банка, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Звонивший сообщил, что якобы личный кабинет заявителя взломан, чтобы сохранить денежные средства, необходимо перевести их на «безопасный номер», с которого ему позвонили, что заявитель и сделал. Ущерб составил 40 000 рублей.