Двух сахалинок будут судить за распространение наркотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного Управления УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух сахалинок 25 и 23 лет, обвиняемых в незаконном приобретении, хранении и распространении наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Фигурантки были частыми посетительницами Даркнета. Больше всего их интересовал легкий заработок, так как они являлись лицами без определённого рода деятельности. 1 апреля у одной из девушек, желавшей обогатиться преступным путем и уже обладавшей опытом распространения наркотических средств бесконтактным способом, возник преступный умысел, направленный на устройство в качестве курьера в подпольный интернет-магазин, занимавшийся сбытом запрещенных к обороту веществ на территории Сахалинской области.

Для «трудоустройства» требовалось предоставить свои анкетные данные, что девушка сделать не могла, поскольку ранее уже работала на этот магазин и зарекомендовала себя не с лучшей стороны. Тогда она предложила своей подруге совместно заняться противоправной деятельностью, распределив между собой роли. Последняя согласилась. Таким образом обвиняемые добровольно вошли в состав организованной группы в должность курьера.

4 мая 2022 года одна из фигуранток по предложению стала, так называемым, «складом», в обязанности которого входило по указаниям куратора, поступавших посредством программы мгновенного обмена сообщениями, получать оптовые партии наркотических средств, фасовать их на меньшие по объему и размещать в специальных тайниках для обеспечения поставок наркотических средств для курьеров.

При получении координат, обвиняемые забрали из тайника оптовую партию наркотика, весом не менее 209 грамм. Затем злоумышленницы расфасовали наркотические средства и сделали закладки в районе улицы Памятной для последующей передачи курьерам.

25 мая в вечернее время, продолжая действовать в составе организованной группы, злоумышленницы проследовали к участку местности, расположенному в районе села Колхозное Невельского района, где под столбом обнаружили тайник с еще одной оптовой партией синтетического наркотика массой 520 грамм. С целью последующего сбыта по аналогичной схеме одна из фигуранток забрала сверток себе домой.

Довести противоправный умысел до конца гражданкам не удалось, поскольку они были задержаны сотрудниками УКОН УМВД России по Сахалинской области. Партии наркотических средств, находившиеся дома в подготовленных ранее закладках были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции.

Таким образом, обвиняемые совершили два преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение незаконного сбыта наркотических средств, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») организованной группой, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.