Тихоокеанское
информационное агентство
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16:41, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Поронайске в торговом павильоне обрушилась кровля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайской городской прокуратурой в связи с обрушением кровли торгового павильона в здании магазина "Светофор" организована проверка.

Поронайский городской прокурор незамедлительно выехал на место, сообщили ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений, а также иного законодательства, регламентирующего правоотношения при реализации населению товаров народного потребления.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования.

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