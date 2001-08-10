12 миллионов рублей, в том числе кредитных, отдал мошенникам сахалинец
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 61-летнего жителя областного центра о том, что в сентябре неустановленные лица путем обмана похитили у него денежные средства в сумме более 12 миллионов рублей, взятые в кредит, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что заявителю звонили неизвестные и представлялись следователем межрайонного следственного отдела города Москвы, майором юстиции и сотрудником службы безопасности банка. Они сообщили, что заявитель стал жертвой мошенничества, а также просили оказать помощь следствию путем перевода своих денежных средств якобы на «безопасный счет». Заявитель согласился. Так же ему пояснили, что сначала необходимо исчерпать свой кредитный потенциал. Строго следуя инструкциям мошенников, гражданин оформил на своё имя два кредита, а затем перевёл деньги.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
16:17 17 Ноября Сахалинские артисты выступят перед островными военнослужащими в зоне СВО
16:45 17 Ноября В социальных магазинах Южно-Сахалинска продолжается мониторинг цен
17:29 17 Ноября С 18 ноября В Южно-Сахалинске автобусные маршруты № 4, 5, 63 вернутся к прежней схеме движения
- 12:26 18 Ноября Валерий Лимаренко добивается возвращения многодетных отцов из зоны СВО
12:12 1 Ноября Завершился региональный интенсив по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Сахалинской области
10:09 24 Октября Власти Сахалина проверяют соответствие доходов и расходов депутата Южно-Сахалинска
16:10 28 Октября Почти 10 тысяч ярмарок прошло на Сахалине и Курилах с начала года
16:26 3 Ноября Города Сахалинской области стали более благоустроенными
Выбор редакции
- 14:27 17 Ноября В VII Спартакиады пенсионеров России Сахалинская сборная заняла 4 место
- 16:26 3 Ноября Города Сахалинской области стали более благоустроенными
- 15:48 3 Ноября Завершается капитальный ремонт ул. Авиационной
- 15:16 3 Ноября Подключение к газу позволяет южносахалинцам экономить на отоплении
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?