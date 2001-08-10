12 миллионов рублей, в том числе кредитных, отдал мошенникам сахалинец

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 61-летнего жителя областного центра о том, что в сентябре неустановленные лица путем обмана похитили у него денежные средства в сумме более 12 миллионов рублей, взятые в кредит, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что заявителю звонили неизвестные и представлялись следователем межрайонного следственного отдела города Москвы, майором юстиции и сотрудником службы безопасности банка. Они сообщили, что заявитель стал жертвой мошенничества, а также просили оказать помощь следствию путем перевода своих денежных средств якобы на «безопасный счет». Заявитель согласился. Так же ему пояснили, что сначала необходимо исчерпать свой кредитный потенциал. Строго следуя инструкциям мошенников, гражданин оформил на своё имя два кредита, а затем перевёл деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие