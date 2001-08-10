Сахалинца, воровавшего в магазинах алкоголь, приговорили к общественным работам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приговором мирового судьи судебного участка № 28 Сахалинской области житель областного центра признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества), рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Суд установил, что 07 апреля 2022 года подсудимый, находясь в помещении магазина взял с полки коробку с дорогостоящим алкогольным напитком, достал из нее бутылку, которую убрал под верхнюю одежду, а пустую коробку поставил назад на полку стеллажа.

В этот день он еще дважды возвращался в магазин и совершал кражи подобным образом. Сумма причиненного ущерба составила более 11 тысяч рублей.

Аналогичное преступление осужденным было совершено 10 апреля 2022 года в другом магазине, в результате которого собственнику причинен ущерб в размере более 8 тыс руб.

Виновное в совершении данных преступлений лицо установлено с помощью видеозаписей камер видеонаблюдения, установленных в торговых залах магазинов.

В ходе предварительного и судебного следствия осужденный признавал себя виновным, в содеянном раскаялся.

Суд, изучив все материалы уголовного дела, принимая во внимание мнение государственного обвинителя, назначил окончательное наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов, а также удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании причиненного ущерба в полном объеме.

Приговор провозглашен в открытом судебном заседании, в законную силу не вступил.