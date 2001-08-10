Тихоокеанское
информационное агентство
22 Ноября 2022
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11:49, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинца за взятку в 100 тысяч рублей оштрафовали на миллион

Сахалинца за взятку в 100 тысяч рублей оштрафовали на миллион

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городской суд г. Южно-Сахалинска рассмотрел уголовное дело о попытке подкупа сотрудника пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Местный предприниматель был задержан 21 июля 2022 года сотрудниками пограничного управления, на автомобильной парковке вблизи магазина «Техник». Там он передал сотруднику ведомства взятку – 100 000 рублей. Взамен предприниматель хотел урегулировать вопрос по возбуждению уголовного дела в отношении свой матери - гражданки иностранного государства, в действиях которой усматривались признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе пограничного управления.

Сотрудник силового ведомства заблаговременно сообщил о предложенной ему взятке руководству, поэтому передача денег проходила под контролем сотрудников собственной безопасности.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ предпринимателю из Южно-Сахалинска назначено наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 рублей.

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