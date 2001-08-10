Сахалинца за взятку в 100 тысяч рублей оштрафовали на миллион
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Городской суд г. Южно-Сахалинска рассмотрел уголовное дело о попытке подкупа сотрудника пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.
Местный предприниматель был задержан 21 июля 2022 года сотрудниками пограничного управления, на автомобильной парковке вблизи магазина «Техник». Там он передал сотруднику ведомства взятку – 100 000 рублей. Взамен предприниматель хотел урегулировать вопрос по возбуждению уголовного дела в отношении свой матери - гражданки иностранного государства, в действиях которой усматривались признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе пограничного управления.
Сотрудник силового ведомства заблаговременно сообщил о предложенной ему взятке руководству, поэтому передача денег проходила под контролем сотрудников собственной безопасности.
За совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ предпринимателю из Южно-Сахалинска назначено наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 рублей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
16:17 17 Ноября Сахалинские артисты выступят перед островными военнослужащими в зоне СВО
16:45 17 Ноября В социальных магазинах Южно-Сахалинска продолжается мониторинг цен
17:29 17 Ноября С 18 ноября В Южно-Сахалинске автобусные маршруты № 4, 5, 63 вернутся к прежней схеме движения
- 12:26 18 Ноября Валерий Лимаренко добивается возвращения многодетных отцов из зоны СВО
12:12 1 Ноября Завершился региональный интенсив по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Сахалинской области
10:09 24 Октября Власти Сахалина проверяют соответствие доходов и расходов депутата Южно-Сахалинска
16:10 28 Октября Почти 10 тысяч ярмарок прошло на Сахалине и Курилах с начала года
16:26 3 Ноября Города Сахалинской области стали более благоустроенными
Выбор редакции
- 14:27 17 Ноября В VII Спартакиады пенсионеров России Сахалинская сборная заняла 4 место
- 16:26 3 Ноября Города Сахалинской области стали более благоустроенными
- 15:48 3 Ноября Завершается капитальный ремонт ул. Авиационной
- 15:16 3 Ноября Подключение к газу позволяет южносахалинцам экономить на отоплении
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?