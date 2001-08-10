Дважды судимый за пьяную езду сахалинец вновь сел за руль в нетрезвом состоянии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приговором Южно-Сахалинского городского суда житель г. Холмска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ), рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Суд установил, что 22 апреля 2022 года подсудимый, будучи ранее дважды осужденным за вождение в нетрезвом виде к лишению свободы, а также несмотря на лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, находясь в состоянии алкогольного опьянения вновь сел за руль автомобиля.

Во время движения по г.Южно-Сахалинску подсудимый был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области и отстранен от управления транспортным средством.

Согласно акту освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в выдыхаемом осужденным воздухе содержание алкоголя составило 0,633 млг абсолютного этилового спирта на 1 литр выдыхаемого воздуха, что превышает установленную норму -0.16 мг/л.

Государственный обвинитель, выступая в судебных прениях, ориентировал суд на назначение наказания виновному в виде реального лишения свободы.