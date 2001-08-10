На Сахалине гость дождался, пока хозяева заснут и украл телефон
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Долинскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего неоднократно судимого жителя села Быков Долинского района, который совершил кражу сотового телефона, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что потерпевшая 14 сентября текущего года пришла в гости к знакомому в селе Быков, к ним присоединился еще один малознакомый гражданин. Втроем они стали распивать спиртные напитки. Вечером этого же дня хозяин квартиры ушел спать и чуть позже гостья также отправилась спать, а третий гость продолжил распивать спиртное. В ходе распития он обратил внимание на сотовый телефон, принадлежащий женщине и решил похить его.
Убедившись, что потерпевшая крепко спит, он взял вышеуказанный смартфон, положил во внутренней карман своей куртки и затем вышел из дома и направился к себе домой. По пути он достал и осмотрел похищенный им гаджет и обнаружил под чехлом банковские карты, которые выбросил. Похищенным имуществом он распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб на 11 990 рублей.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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