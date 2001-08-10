Сахалинец четыре дня жил у своей возлюбленной и продавал ее золото

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась 54-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что из ее квартиры пропали золотые изделия (кольца, серьги, цепочка, браслет). Сумма ущерба составила 192 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В ходе последовавшего разбирательства сотрудники уголовного розыска установили причастность к хищению 33-летнего ранее судимого возлюбленного потерпевшей. Мужчина на протяжении 4 дней находился в гостях у своей пассии и в это время незаметно похитил её золотые украшения. Затем продал их за 16 тысяч рублей, потратив деньги на свои нужды. Потерпевшая, обнаружив пропажу, обратилась с заявлением в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба). Мужчина был помещен в специальное помещение для содержания задержанных лиц в порядке ч. 1 ст. 20.1. КоАП РФ (Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества).