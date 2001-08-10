Сахалинец обманывал предпринимателей, обещая им поставки топлива по заниженным ценам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 37-летнего жителя города Невельска, обвиняемого в серии мошенничества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что в конце 2020 года обвиняемый в целях обогащения разработал план мошеннических действий, направленных на обман местных индивидуальных предпринимателей.
Так, используя мобильный телефон с выходом в Интернет, создал электронную почту с наименованием юридического лица, от имени которого планировал действовать.
Затем, получив из открытых источников нужные ему сведения, звонил и, выдавая себя за представителя юридического лица, высказывал намерение осуществить закупку зимнего дизельного топлива. Хотя в действительности делать этого не собирался. Одновременно с поиском потенциальных продавцов он в сети интернет выкладывал информацию якобы о готовности продать дизельное топливо по заниженной цене, что привлекало потенциальных покупателей.
Поставщику топлива фигурант отправлял изготовленный в фоторедакторе чек об оплате по безналичному расчету. В то же время покупатели переводили ему реальные денежные средства, получая неоплаченное в действительности топливо.
Таким образом, обвиняемому путём обмана удалось похитить имущество потерпевшего на общую сумму более 300 тысяч рублей, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере.
Обвиняемый по вышеописанной схеме попробовал реализовать ещё один факт мошенничества в отношении того же поставщика.
Так, используя тот же план, он решил похитить 12 000 литров топлива, чтобы позже перепродать покупателю.
Но в этот раз диспетчер поставщика, получив на электронную почту изготовленное подложное платежное поручение на оплату топлива, решила проверить поступление денежных средств на банковский счет фирмы. Не обнаружив финансов, она предположила, что в отношении их предприятия, возможно, совершаются мошеннические действия, поэтому она позвонила и перенесла сроки поставки. Собеседник, ничего не подозревая, согласился.
Затем поставка дизеля происходила уже под контролем сотрудников полиции, в связи с чем обвиняемый не смог довести свои преступные действия до конца.
Таким образом, гражданин совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 ч.3 ст. 159 УК РФ – покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца, по независящим от этого лица обстоятельствам.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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