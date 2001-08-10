За кражу двух велосипедов из подъезда сахалинец пойдет под суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что ночью 28 августа текущего года обвиняемый, находясь в одном из домов в Южно-Сахалинске, заметил оставленные на лестничной клетке два велосипеда. Ни один транспорт не был пристегнут противоугонным средством. Тогда фигурант, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, вынес сначала один велосипед, потом второй. Тем самым он причинил значительный материальный ущерб двум владельцам похищенного имущества.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.