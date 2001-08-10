Тихоокеанское
информационное агентство
17 Ноября 2022
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09:36, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске сбили 10-летнего ребенка, выскочившего на проезжую часть

В Южно-Сахалинске сбили 10-летнего ребенка, выскочившего на проезжую часть

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске, на улице Советской, 23-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Nissan Latio», в районе дома № 119 совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, который выбежал на проезжую часть из-за стоящих автомобилей встречного направления, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП, 10-летний юноша-пешеход получил травмы, он доставлен в медицинское учреждение.
Проводится проверка.

Стаж управления ТС водителя «Nissan Latio» -5 лет, ранее привлекалась к административной ответственности за различные нарушения ПДД.

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