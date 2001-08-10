В Южно-Сахалинске сбили 10-летнего ребенка, выскочившего на проезжую часть

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске, на улице Советской, 23-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Nissan Latio», в районе дома № 119 совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, который выбежал на проезжую часть из-за стоящих автомобилей встречного направления, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.



В результате ДТП, 10-летний юноша-пешеход получил травмы, он доставлен в медицинское учреждение.

Проводится проверка.

Стаж управления ТС водителя «Nissan Latio» -5 лет, ранее привлекалась к административной ответственности за различные нарушения ПДД.