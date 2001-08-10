Сахалинец познакомился с дамой, которая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В середине сентября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 60-летнего гражданина о совершении в отношении него грабежа, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Мужчина сообщил о том, что накануне на улице познакомился с девушкой. Они обменялись номерами телефонов, на следующий день созвонились и договорились о встрече. При встрече девушка, сославшись на личные проблемы, попросила у мужчины 1000 рублей. Мужчина достал телефон и сделал перевод через онлайн приложение банка. Девушка запомнила пароль и попросила у него телефон позвонить. Выйдя на улицу, она поспешила скрыться с чужим телефоном. Сумма ущерба составила около 46 тысяч рублей. Позже подозреваемая продала гаджет. Но перед продажей фигурантка успела перевести денежные средства, имеющиеся на карте.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали 25-летнюю жительницу областного центра, ранее неоднократно судимую за имущественные преступления.

По факту грабежа и кражи с банковского счета возбуждены уголовные дела.

В отношении гражданки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде