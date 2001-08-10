Сахалинец угнал машину, ключи и документы на которую находились в салоне, и продал ее за 10 тысяч

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В управление МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 34-летней жительницы поселка Весточка, у которой со двора дома был похищен автомобиль, стоимостью 150 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В скором времени сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства пропажи машины и причастного к данному деянию гражданина. Им оказался 43-летний гражданин, фактически без определенного места жительства. Мужчина находился в гостях в доме, расположенном неподалеку, и когда вышел на улицу, то обратил внимание на припаркованный автомобиль, в замке зажигания которого находились ключи. Мужчина беспрепятственно проник в салон и уехал на нем. Покатавшись несколько дней, он продал транспортное средство другому гражданину за 10 тысяч рублей. Документы от машины также находились в бардачке транспортного средства.

Легковушка изъята и возвращена законной владелице.

По данному факту отделом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража со значительным ущербом.