Сахалинец залез ночью в автосервис и угнал два автомобиля, в которых были оставлены ключи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя города Южно-Сахалинска, обвиняемого в двух угонах автомобилей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что в ночь с 31 мая на 1 июня обвиняемый находился в гостях у своего знакомого. Там же присутствовал ещё один общий знакомый, с которым фигурант употреблял алкогольные напитки.
Примерно в час ночи хозяин квартиры предложил своим гостям покататься на его автомобиле, на что молодые люди ответили согласием. Бесцельно катаясь по ночному городу, они продолжали употреблять спиртное. В какой-то момент водитель, попав в яму, пробил колесо. Троица решила дойти до автосервиса, находящегося неподалёку и посмотреть там на территории шины, подготовленные к утилизации. Колёс молодые люди не нашли. Тогда хозяин авто с другом ушли, обвиняемый же остался на территории автосервиса. Он стал ходить между машин и пытаться открыть дверь.
Так, злоумышленник дёрнул за дверную ручку автомобиля «Toyota Corolla Fielder». Транспортное средство оказалось незапертым. Тогда молодой человек проник в салон, расположился на водительском месте и увидел в замке зажигания ключ. В этот момент фигуранте решил угнать авто. Доехав до выезда с территории, двигатель перестал работать, после чего он оставил иномарку.
Затем южносахалинец опять стал дергать за ручки других авто, находящихся на территории сервиса. В итоге он обнаружил незапертый «Subaru Legasy B4», в замке зажигания которого также находился ключ. Молодой человек завёл авто и поехал кататься по ночному городу. Фигурант доехал до перекрестка улицы Ленина и объездной дороги на село Дальнее, где бросил автомобиль, поскольку в нём закончилось топливо.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон) (2 эпизода).
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
На данный момент в отношении обвиняемого в суде находится на рассмотрении уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 (кража).
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