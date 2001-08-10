Тихоокеанское
информационное агентство
16 Ноября 2022
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12:13, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец, обидевшись на оскорбление супруги, забил ее до смерти

Сахалинец, обидевшись на оскорбление супруги, забил ее до смерти

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Углегорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области в отношении 41-летнего жителя с. Ольховка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

По версии следствия, подозреваемый находился вместе со своей 40-летней супругой в гостях у знакомых, где они все вместе распивали спиртные напитки. В ходе распития алкоголя женщина стала оскорблять супруга, на этой почве между ними произошла ссора в ходе которой подозреваемый нанес супруге не менее 3 ударов руками в область головы, а также не менее одного удара ногой в живот, причинив закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму живота. С полученными телесными повреждениями потерпевшая была доставлена в лечебное учреждение, но, не смотря на оказанную медицинскую помощь, женщина скончалась.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.  

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