Сахалинец, обидевшись на оскорбление супруги, забил ее до смерти

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Углегорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области в отношении 41-летнего жителя с. Ольховка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

По версии следствия, подозреваемый находился вместе со своей 40-летней супругой в гостях у знакомых, где они все вместе распивали спиртные напитки. В ходе распития алкоголя женщина стала оскорблять супруга, на этой почве между ними произошла ссора в ходе которой подозреваемый нанес супруге не менее 3 ударов руками в область головы, а также не менее одного удара ногой в живот, причинив закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму живота. С полученными телесными повреждениями потерпевшая была доставлена в лечебное учреждение, но, не смотря на оказанную медицинскую помощь, женщина скончалась.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.