На Сахалине будут судить любителя залезать в чужие дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего гражданина без определенного места жительства, ранее неоднократно судимого, обвиняемого в серии краж имущественного характера, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что ранее фигурант приметил нежилой дачный дом, расположенный в районе карьера Известковый. 7 августа 2022 года он решил проникнуть в помещение, чтобы приискать что-нибудь ценное. Используя монтировку, он выставил стекло из оконного блока, через который проник в дачный дом. Пройдя в комнату, злоумышленник открыл холодильник, и забрал продукты питания, причинив потерпевшей материальный ущерб на общую сумму в размере 4 032 рублей.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ –тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение.

Следующий эпизод произошел в этот же день. Обвиняемый обратил внимание уже на жилой дом, расположенный в том же районе. Оценив ситуацию, он приметил, что владельцы на данный момент на территории участка отсутствуют и решил проникнуть в дом при помощи монтировки, с целью наживы. Находясь уже в помещении, он обратил внимание на электропилу, ноутбук, со всеми комплектующими, стоимостью более 31 тысячи рублей и коллекционный нож-коготь, стоимостью 11 900 рублей. Общая сумма причиненного ущерба составила около 53 тысяч рублей.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину.

Так, уже 15 августа фигурант обратил внимание на другой нежилой дом, расположенный в районе карьера Известковый и решил проникнуть на его территорию, чтобы поживится чем-нибудь ценным.

Разорвав плёнку, которой был обтянут оконный блок, он проник в дом. Там он начал искать имущество, представляющее хоть какую-нибудь материальную ценность и складывать его к себе в рюкзак. Он похитил DVD-проигрыватель, телевизор, шуруповёрт. Общая сумма материального ущерба составила 8000 рублей.

Таким образом, обвиняемый, совершил преступление, предусмотренное п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.