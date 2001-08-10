Сахалинка первела деньги знакомой на лечение дочери, а потом выяснила, что ее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

От действий мошенников пострадала жительница города Анивы, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

14 ноября заявительница в сети интернет в одном из месенджеров увидела пост от бывшей коллеги о том, что «случилось горе, дочь сбила машина, когда она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, машина сбила ее на всей скорости, не оставив шансов на жизнь и скрылась. Дочь находится в реанимации с ОЧМТ. Срочно нужна операция и кровь. Времени очень мало, часов 5-6. Нужны деньги на кранеопластику, не хватает средств. Перевод осуществлять по номеру XXXXXXX карты».

Заявительница не смогла связаться с данной гражданкой, так как не могла найти номер телефона, при этом заявительница незамедлительно осуществила перевод денег в сумме 10 000 рублей. Спустя некоторое время потерпевшая все-таки нашла номер телефона коллеги и сообщила, что перевела ей деньги на лечение дочери. На что знакомая ответила, что ее дочь жива и находится дома, а также никакой пост она не выкладывала, а ее страницу взломали мошенники, и по данному факту она уже обратилась в отдел полиции.