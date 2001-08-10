Сахалинка не смогла пройти мимо чужого шкафа в подъезде и получила уголовное дело

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней жительницы областного центра, обвиняемой в совершении кражи, с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что вечером 7 июля 2020 года обвиняемая, находясь в селе Дальнем г. Южно-Сахалинска, гостила у своей сестры. Выйдя из квартиры, она увидела в подъезде разобранный шкаф, который приглянулся ей. Хозяйка квартиры пояснила, что шкаф находился там достаточно давно и не знает, кто является владельцем имущества.

Тогда фигурантка решила забрать его себе. Для этого она вызвала такси и попросила водителя помочь ей вынести шкаф, что он и сделал, а после отвезла чужое имущество к себе домой.

Таким образом, обвиняемая совершила преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.