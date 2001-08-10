Сахалинец пообещал прописать женщину в Южно-Сахалинске за 70 тысяч и пропал вместе с деньгами и документами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В конце апреля УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 46-летней гражданки о том, что у неё путем обмана похитили денежные средства в сумме 76 700 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 2 апреля заявительница перевела указанную сумму на банковскую карту гражданину за услугу сделать прописку на территории города Южно-Сахалинска, а также передала ему личные документы. После чего мужчина перестал отвечать на телефонные звонки, оплаченную услугу ей так и не предоставил, а документы не возвращает.

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к содеянному ранее судимого 26-летнего жителя Холмска.

В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) продолжается.