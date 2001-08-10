Сахалинец нашел телефон с банковской картой и теперь его будут судить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя, обвиняемого в краже чужого имущества и денежных средств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в первой половине дня 17 сентября 2022 года около торгового центра, расположенного в районе улицы Советской города Холмска, обвиняемый увидел на земле смартфон и решил его похитить.

С похищенным мобильным телефоном он скрылся, впоследствии распорядился им по своему усмотрению, тем самым причинив потерпевшему значительный материальный ущерб в размере 12 тысяч рублей.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Позже, находясь в автобусе маршрутом движения «Холмск – Правда», фигурант обнаружил под чехлом похищенного им смартфона банковскую карту, принадлежащую потерпевшему. Тогда мужчина решил похитить денежные средства с чужого банковского счёта.

Для этого он в магазинах воспользовался бесконтактной системой оплаты.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде. Материальный ущерб потерпевшему возмещён в полном объёме.