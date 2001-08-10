За незаконную рыбалку сачком сахалинец пойдет под суд
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Группой дознания ОМВД России по Макаровскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконной добыче водных биологических ресурсов на миграционных путях к местам нереста, рассказали ТИА "Острова" в областной полиции.
Установлено, что 18 августа 2022 года, обвиняемый взял с собой незаконное орудие лова: рыболовный ручной сачок, а также рыбацкий костюм, рюкзак, полиэтиленовый пакет прозрачный, канцелярский нож и направился из дома пешком к автомобильной дороге сообщением Южно-Сахалинск – Оха. Он планировал остановить попутный автомобиль и добраться на нем до реки Королькова, протекающей в Макаровском районе, воды которой являются миграционным путем к местам нереста производителей тихоокеанских лососей.
Позже, фигурант, находясь на участке реки Королькова, расположенном на левом берегу с северной стороны от железнодорожного моста, не имея путёвки, используя запрещенное орудие лова (рыболовный ручной сачок), незаконно добыл (выловил) неустановленное количество экземпляров самок рыбы горбуша семейства лососевых.
При помощи перочинного ножа, незаконно извлек (заготовил) икру рыбы горбуша семейства лососевых пород общим весом 1,9 кг.
Также незаконно добыл (выловил) 27 экземпляров рыбы горбуша семейства лососевых.
Тем самым причинил ущерб государству на общую сумму более 100 тысяч рублей, согласно Таксам для исчисления размера ущерба.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «а, в» ч. 1 ст. 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (за исключением водных биологических ресурсов континентального шельфа Российской Федерации и исключительной экономической зоны Российской Федерации), если это деяние совершено с причинением крупного ущерба, на миграционных путях к местам нереста.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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