Тихоокеанское
информационное агентство
14 Ноября 2022
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16:57, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец устроился в магазин кассиром и покупал себе алкоголь по сильно заниженной цене

Сахалинец устроился в магазин кассиром и покупал себе алкоголь по сильно заниженной цене

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский» поступило заявление от 51-летнего директора одного общества с ограниченной ответственностью.Мужчина сообщил, что в ходе проведения ревизии в магазине, была выявлена недостача в сумме более 29 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В результате проведённых мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний молодой человек, который работал в магазине в качестве оператора-кассира. Выяснилось, что молодой человек на протяжении 1,5 месяца проводил по кассе покупки крепкого алкоголя по сильно заниженной цене. Алкогольную продукцию забирал себе.

По данному факту отделом дознания ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ – Кража.  У подозреваемого взято обязательство о явке.

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