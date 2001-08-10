Тихоокеанское
информационное агентство
14 Ноября 2022
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16:49, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинца будут судить за хранение наркотиков

Сахалинца будут судить за хранение наркотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания ОМВД России по Поронайскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.228 УК РФ – Незаконное хранение наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в саъхалинско полиции.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал выявленный сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков и уголовного розыска ОМВД России по Поронайскому городскому округу факт в сфере незаконного хранения наркотических средств. При обследовании жилища 33-летнего гражданина, проживающего в поселке Вахрушев, были обнаружены и изъяты: три бумажных свертка с веществом растительного происхождения, скуренная гильза от папирос с наслоением темного цвета.

Установлено, что мужчина с августа 2022 года до 1 ноября, то есть момента изъятия, незаконно изготовил и хранил в квартире смесь измельченных частей табака и гашишного масла, согласно справки об исследовании, общей массой 3,03 грамма, массой масла каннабиса (гашишного масла) 0,64 грамма, содержащегося в смеси с частями табака, что относится к значительному размеру.

В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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