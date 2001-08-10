Сахалинца будут судить за хранение наркотиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделом дознания ОМВД России по Поронайскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.228 УК РФ – Незаконное хранение наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в саъхалинско полиции.
Поводом для возбуждения уголовного дела стал выявленный сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков и уголовного розыска ОМВД России по Поронайскому городскому округу факт в сфере незаконного хранения наркотических средств. При обследовании жилища 33-летнего гражданина, проживающего в поселке Вахрушев, были обнаружены и изъяты: три бумажных свертка с веществом растительного происхождения, скуренная гильза от папирос с наслоением темного цвета.
Установлено, что мужчина с августа 2022 года до 1 ноября, то есть момента изъятия, незаконно изготовил и хранил в квартире смесь измельченных частей табака и гашишного масла, согласно справки об исследовании, общей массой 3,03 грамма, массой масла каннабиса (гашишного масла) 0,64 грамма, содержащегося в смеси с частями табака, что относится к значительному размеру.
В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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