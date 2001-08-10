За незаконную добычи рыбы и икры сахалинец пойет под суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Группой дознания ОМВД России по Макаровскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Макарова, обвиняемого в незаконной добыче водных биологических ресурсов на миграционных путях к местам нереста, рассказали ТИА "ОСтрова" в сахалинской полиции.

Установлено, что примерно утром 18 августа 2022 года фигурант прибыл на попутном автомобиле на реку Марковка с целью незаконной добычи рыбы с последующей заготовкой икры. Для этого он взял имеющееся у него дома незаконное орудие лова: рыболовный ручной сачок, мешок белого цвета и перочинный нож.

Не имея путёвки на добычу водно-биологических ресурсов, используя запрещенное орудие лова, обвиняемый незаконно добыл рыбу лососевых пород в неустановленном количестве и заготовил икру общим весом 3,1 кг.

Согласно Таксам для исчисления размера ущерба, гражданин причинил ущерб государству РФ на общую сумму 86 600 рублей.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (за исключением водных биологических ресурсов континентального шельфа Российской Федерации и исключительной экономической зоны Российской Федерации), если это деяние совершено в местах нереста и на миграционных путях к ним.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.