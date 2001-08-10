В Южно-Сахалинске появится более 120 вывесок, сделанных по новым правилам дизайн-кода
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжается работа по приведению внешнего облика зданий и информационных вывесок в соответствие с рекомендациями дизайн-кода города, который внедряется уже на протяжении десяти месяцев, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, Южно-Сахалинск стал одним из первых городов России, разработавших дизайн-код. Работа велась под личным контролем мэра Сергея Надсадина. Этот документ - свод правил по формированию стилистически единого городского пространства. Дизайн-код утвердили в городской Думе в июне 2021 года, внедрение на улицах началось в январе 2022 года.
В работу по внедрению дизайн-кода, главная задача которого - уменьшение визуального хаоса, формирование единого облика, продолжают включаться представители бизнеса, владельцы зданий, архитекторы. Сотрудники департамента архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска дают им подробные разъяснения и рекомендации по проектированию и оформлению фасадов зданий, вывесок и других наружных элементов.
- Результаты проводимой работы уже, конечно, есть. Тем не менее, более наглядно увидеть их мы сможем в следующем году. Работы начнутся на многих объектах, по которым в настоящее время еще готовятся документы. Есть вещи, которые требуют как денежных, так и временных затрат. Например, для капитального ремонта фасада необходимо подготовить проектно-сметную документацию, - отметила заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска Ирина Андросова.
Как владельцы действующих объектов, так и предприниматели, открывающие новые точки, представители рекламных компаний обращаются в муниципалитет за консультациями по оформлению вывесок. Требования дизайн-кода определяют размер, место размещения вывески в зависимости от назначения и нахождения объекта в городе. Каждый вопрос решается точечно. Всего с начала года в департаменте согласовали около 120 вывесок, которые соответствуют принятому дизайн-коду.
Дополнительную информацию по вопросам, касающимся дизайн-кода города, в том числе по оформлению и согласованию информационных вывесок, можно получить в Департаменте архитектуре и градостроительства по адресу: ул. Амурская 88, 7 этаж, с 9 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00). Приемный день - четверг. Также проконсультироваться со специалистами можно по телефону: 312-647 (доб. 1-5).
Напомним, согласование вывески является муниципальной услугой, она предоставляется бесплатно. В том числе заявку можно подать в электронной форме через Госуслуги, что значительно упрощает процедуру.
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