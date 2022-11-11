Марихуану и маковую соломку изъяли полицейские у сахалинца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Холмскому городскому округу поступила оперативная информация о том, что 56-летний житель села Поляково, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности по статье 228 УК РФ, незаконно хранит наркотические средства, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В квартире фигуранта полицейские обнаружили и изъяли (согласно заключению эксперта), 86 грамм марихуаны и 1,5 грамма маковой соломки. Гражданин дал признательные показания и указал, что хранил наркотики для личного потребления.

В ходе проведения мероприятий также был обнаружен и изъят предмет кустарного производства, внешне похожий на пистолет, который направлен на экспертизу. В настоящее время по последнему факту проводится проверка, по результатам которого возможно будет принято процессуальное решение в рамках статьи 223 УК РФ (Незаконное изготовление оружия)



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ - Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере.

Ведется следствие. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.