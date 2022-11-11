Сахалинка взяла кредит на соседа в микрофинансовой организации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что обвиняемая 5 января текущего года, находясь у себя дома в районе улицы Ал. Матросова, решила на одном из сайтов при помощи своего мобильного телефона взять микрозайм в сумме 7 500 рублей. Для этого женщина оформила анкету клиента (сведения о физическом лице), в которой указала персональные данные своего соседа, которые были ей заранее известны, и прикрепила к анкете фотографию паспорта и лица мужчины, которые хранились в галерее ее мобильного телефона.
Тем самым, фигурантка умышленно предоставила кредитору заведомо ложные и недостоверные сведения о заемщике. В тот же день, по договору займа она получила денежные средства в размере 7 500 рублей, которые были переведены на электронный кошелек, привязанный к ее абонентскому номеру.
Полученные денежные средства злоумышленница потратила по своему усмотрению, причинив материальный ущерб организации, предоставившей ей микрозайм.
Таким образом, обвиняемая совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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