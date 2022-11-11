Тихоокеанское
информационное агентство
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14:37, 11 Ноября 2022 | Новости происшествий Сахалина и Курил

Мошенник, прикинувшись другом сахалинца, выманил у него деньги

Мошенник, прикинувшись другом сахалинца, выманил у него деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Факт мошенничества случился с 18-летним жителем города Александровск-Сахалинский. Так, 4 октября неустановленное лицо похитило денежные средства в сумме 6 200 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что заявителю в социальной сети Интернет пришло сообщение от друга, где последний обращается к молодому человеку с просьбой занять в долг 6 200 рублей. Парень перевёл денежные средства на карту, скриншот которой прислал мошенник, а после этого страница друга заблокировалась. Тогда заявитель позвонил своему товарищу, и узнал, что страничка в соцсети взломана и никаких денег в долг тот не просил.

Возбуждено уголовное дело.

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