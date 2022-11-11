Сахалинка предала дружбу ради двух золотых колец
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Томаринскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летней жительницы Невельска, обвиняемой в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в областной полиции.
Установлено, что фигурантка, имея дружественные доверительные отношения с 30-летней потерпевшей, часто гостила у последней, иногда временно проживала. 31 марта она увидела в зальной комнате шкатулку с ювелирными украшениями и решила поправить свое материальное положение. Воспользовавшись тем, что её подруга дома отсутствует, она тайно похитила из шкатулки два кольца на сумму 10 000 рублей, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб. После кражи она спешно засобиралась и уехала.
Потерпевшая и не догадывалась, что осталась без украшений. Через некоторое время она увидела свое кольцо на руке у коллеги и спросила, откуда оно. Та пояснила, что кольцо ей подарили. Приобретено оно было по объявлению.
Девушка пришла домой и проверила шкатулку, где увидела, что пропали два кольца. Она догадалась, кто может быть причастен к краже, и попросила знакомую вернуть деньги. Та, в свою очередь созналась и пообещала возместить ущерб, но деньги не возвращала. Тогда потерпевшая обратилась в полицию.
Своими умышленными действиями гражданка совершила преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
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