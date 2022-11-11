Бомж-серийный дачный вор обокрал несколько домиков на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Невельскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя Невельского района, а по факту лицом без определенного места жительства, обвиняемого в совершении серии краж имущественного характера, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в период с 21 мая по 20 сентября 2022 года обвиняемый совершил серию краж из дачных домов, расположенных на территории Невельского района. Так, первым объектом стал дом в селе Лопатино. Через оконную раму фигурант проник на веранду, взломал отверткой замок на входной двери и проник в дом, откуда похитил бытовые товары и продукты питания.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище.

Следующая кража произошла ночью 31 июля. Фигурант, используя гвоздодер, проник в дачный дом, расположенный в районе села Лопатино, и похитил канистру с бензином, электроинструменты, мангал и многое другое.

В итоге потерпевшему причинён значительный материальный ущерб на общую сумму 39 450 рублей.

Буквально через месяц, находясь в селе Горнозаводске, он перелез через забор и проник на территорию дачного участка. Пройдя в дом, он похитил оттуда различную кухонную утварь, бытовую химию и строительный инструмент. В результате потерпевшей причинён значительный материальный ущерб на общую сумму 7 600 рублей.

Таким образом, своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление (2 эпизода), предусмотренное п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину.

Он же, 20 сентября, находясь в заброшенном дачном доме на территории села Амурское, нашёл гвоздодёр и решил его использовать для своих преступных целей. Так, обвиняемый проник в дачный дом, откуда похитил продукты питания.

Таким образом, своими умышленными действиями фигрант совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.