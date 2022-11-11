Сахалинца оштрафовали за то, что не сообщил о своем трудоустройстве
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Житель Смирныховского района Сахалинской области привлечён к административной ответственности за не сообщение судебному приставу-исполнителю о новом месте работы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.
В отделении судебных приставов по Смирныховскому району УФССП России по Сахалинской области на исполнении находится исполнительное производство в отношении гражданина С., обязанного ежемесячно уплачивать ¼ часть дохода на содержание своей несовершеннолетней дочери.
Мужчина, уволившись с предыдущего места работы и устроившись на новое, производил ежемесячные выплаты алиментов, исходя из размера средней заработной платы по Российской Федерации. Не желая оказывать материальную помощь собственным детям, безответственный отец своевременно не сообщил судебному приставу-исполнитиелю о своём новом месте работы, где заработная плата мужчины превышала размер средней заработной платы, чем совершил административное правонарушение за которое судом был привлечён к административной ответственности по ч.1 ст.17.14 КоАП РФ в виде штрафа в размере 1000 рублей.
В настоящее время судебным приставом-исполнителем произведён перерасчёт задолженности и вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника, которое направлено работодателю.
УФССП России по Сахалинской области напоминает, что согласно ч.1 ст.17.14 КоАП РФ, нарушение должником законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя, предоставлении недостоверных сведений о своих правах на имущество, не сообщении об увольнении с работы, о новом месте работы, учёбы, месте получения пенсии, иных доходов или места жительства влечёт наложение на граждан административного штрафа в размере от 1000 до 2500 тысяч рублей.
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