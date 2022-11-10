Сахалинец увидел в офисе ноутбук и, уходя, унес его с собой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя областного центра, ранее неоднократно судимого, обвиняемого в тайном хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Так, 25 августа 2022 года в полицию города Южно-Сахалинска обратился гражданин с просьбой оказать помощь в поиске похищенного ноутбука. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
Следствием установлено, что 25.08.2022 г. фигурант, находясь на территории офиса транспортной компании, расположенной по улице Ленина, и будучи в состоянии алкогольного опьянения, увидел на офисном столе ноутбук. Похититель обратил внимание, что в помещении отсутствует персонал, и решил похитить чужую технику с целью обогащения.
Забрав похищенное, мужчина покинул место преступления и распорядился им по своему усмотрению. Сумма материального ущерба составила 30 000 рублей. Похищенный ноутбук был возвращен потерпевшему.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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