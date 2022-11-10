Островная автоинспекция изъяла у водителя удостоверение, выданное в Сахалинском крае

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Группой дознания ОМВД России по Углегорскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 327 УК РФ – использование заведомо подложного документа, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что 29 октября инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД России по Углегорскому району в ходе несения службы в районе улицы Победы был остановлен легковой автомобиль. Во время проверки документов 37-летний водитель предъявил водительское удостоверение. Оно вызвало сомнение у инспекторов в подлинности. В документе имелась надпись «Сахалинский край» и другие явные погрешности. Полицейский принял решение изъять бланк, который в дальнейшем был направлен на исследование.

Согласно заключению эксперта, указанный документ не соответствовал образцу аналогичной полиграфической продукции предприятий Госзнака по способу изготовления и качеству воспроизведения полиграфических реквизитов. При проведении дальнейших следственных мероприятий было установлено, что мужчина в сети Интернет нашел объявление о помощи в получении водительского удостоверения. После мужчина предоставил все необходимые документы и фото, плюс денежное вознаграждение в сумме 40 тысяч рублей, а после получения удостоверения, пользовался им в качестве официального документа до изъятия полицейскими.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Материал подготовлен на основе предварительных данных