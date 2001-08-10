Сахалинец ответит в суде за серию краж

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Тымовскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего ранее судимого жителя села Красная Тымь, обвиняемого в серии краж, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 22 июля 2022 года обвиняемый, проживая со своей возлюбленной на её территории, решил поправить свое материальное положение и похитить электроинструменты. Ранее к девушке на время поселился её отец и привез с собой инструменты, а именно: аккумуляторную дрель-шуруповерт с комплектующими и углошлифовальную машину. Фигурант похитил их, после чего скрылся с места преступления и распорядился похищенным в дальнейшем по своему усмотрению.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «В» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, на общую сумму 15 500 рублей

Следующий эпизод случился 13 августа. Фигурант находился со своим знакомым в гостях у ранее неизвестных ему людей, где они распивали спиртные напитки. В какой-то момент он обратился к хозяину квартиры с просьбой воспользоваться мобильным телефоном. Выйдя с гаджетом из квартиры во двор дома для осуществления звонка, он решил не возвращаться, а телефон продать с целью обогащения. Так, похититель извлек и выкинул сим-карту, а телефон продал случайному встречному прохожему за 2 000 рублей, сказав, что это его собственность. Денежными средствами злоумышленник затем распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «В» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, в размере 12 990 рублей.