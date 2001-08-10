Тихоокеанское
информационное агентство
9 Ноября 2022
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16:10, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка украла из магазина бритву

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В конце июля в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от представителя магазина. Заявитель сообщил, что почти месяц назад, в июне, из магазина по продаже бытовой техники и электроники, расположенного в торговом центре в Южно-Сахалинске на улице Игоря Фархутдинова, похитили электрическую бритву стоимостью 24790 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили личность причастной к хищению. Как выяснилось, в краже подозревается 35-летняя местная жительница. Известно, что ранее гражданка дважды была уличена в аналогичных преступлениях: кражах имущества из магазинов, которые в настоящее время находятся на рассмотрении в суде.

Установлено, что похищенное имущество гражданка продала неизвестному, а вырученные деньги потратила на личные нужды.

Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража), продолжается. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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