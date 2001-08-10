Тихоокеанское
информационное агентство
9 Ноября 2022
Сейчас 01:52
60,98|60,82|66,91
Сахалинцу, убившему мать с отцом, дали 16 лет колонии строгого режима
15:35, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Краснодара дважды продал крупную партию рыбы на Сахалине

Житель Краснодара дважды продал крупную партию рыбы на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя города Краснодара, обвиняемого в серии преступлений имущественного характера с причинением значительного ущерба потерпевшим, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что ранее обвиняемый, действуя по доверенности от организации, реализующей рыбную продукцию, находился на территории компании, предоставляющей услуги хранения. Там он продемонстрировал потенциальному покупателю рыбную продукцию: горбушу в количестве 12 320 кг. Представленный товар покупателя устроил, и стороны договорились о подписании Договора на приобретение рыбной продукции. Позже обвиняемый заключил договор на поставку рыбной продукции на общую сумму 2 094 400 рублей. Покупатель перевёл поставщику всю сумму на банковский счёт. Представители сторон подписали акт приема-передачи к договору и товарно-транспортную накладную, согласно которых тем самым указанная рыбная продукция перешла в собственность приобретающей стороны.

Примерно в этот же период времени к обвиняемому обратилась ещё одна покупательница с просьбой о продаже рыбной продукции не менее 12 000 кг. Тогда у фигуранта возник план, как можно легко обогатиться за чужой счёт. Продавец отвёз покупательницу на территорию, где хранилась ранее проданная им рыба, и показал, как товар, выставленный на продажу. Женщина оплатила покупку и позже реализовала рыбную продукцию.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в особо крупном размере на общую сумму в размере 2 094 400 рублей.

Немного позже, к обвиняемому обратилась гражданка, которая ранее у него приобретала горбушу, но с просьбой об оказании ей содействия в приобретении рыбной продукции: кеты свежемороженой в количестве не менее 10 000 кг. Фигурант согласился на предложение последней, заведомо осознавая, что не будет выполнять взятые на себя обязательства. Потерпевшая перевела денежные средства в сумме 1 790 000 рублей, которые он в свою очередь безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился в дальнейшем указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Он же, находясь в квартире своей знакомой, показавшей ему место хранения денег от продажи автомобиля, решил похитить 360 000 рублей, после чего скрылся с места преступления.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?