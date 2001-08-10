Житель Краснодара дважды продал крупную партию рыбы на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя города Краснодара, обвиняемого в серии преступлений имущественного характера с причинением значительного ущерба потерпевшим, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что ранее обвиняемый, действуя по доверенности от организации, реализующей рыбную продукцию, находился на территории компании, предоставляющей услуги хранения. Там он продемонстрировал потенциальному покупателю рыбную продукцию: горбушу в количестве 12 320 кг. Представленный товар покупателя устроил, и стороны договорились о подписании Договора на приобретение рыбной продукции. Позже обвиняемый заключил договор на поставку рыбной продукции на общую сумму 2 094 400 рублей. Покупатель перевёл поставщику всю сумму на банковский счёт. Представители сторон подписали акт приема-передачи к договору и товарно-транспортную накладную, согласно которых тем самым указанная рыбная продукция перешла в собственность приобретающей стороны.
Примерно в этот же период времени к обвиняемому обратилась ещё одна покупательница с просьбой о продаже рыбной продукции не менее 12 000 кг. Тогда у фигуранта возник план, как можно легко обогатиться за чужой счёт. Продавец отвёз покупательницу на территорию, где хранилась ранее проданная им рыба, и показал, как товар, выставленный на продажу. Женщина оплатила покупку и позже реализовала рыбную продукцию.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в особо крупном размере на общую сумму в размере 2 094 400 рублей.
Немного позже, к обвиняемому обратилась гражданка, которая ранее у него приобретала горбушу, но с просьбой об оказании ей содействия в приобретении рыбной продукции: кеты свежемороженой в количестве не менее 10 000 кг. Фигурант согласился на предложение последней, заведомо осознавая, что не будет выполнять взятые на себя обязательства. Потерпевшая перевела денежные средства в сумме 1 790 000 рублей, которые он в свою очередь безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился в дальнейшем указанными денежными средствами по своему усмотрению.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.
Он же, находясь в квартире своей знакомой, показавшей ему место хранения денег от продажи автомобиля, решил похитить 360 000 рублей, после чего скрылся с места преступления.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 11:12 2 Ноября Ремонт дороги и новые светофоры в Южно-Сахалинске
- 13:11 2 Ноября Южносахалинцев приглашают рассказать о благотворителях города
14:02 2 Ноября Сроки благоустройства участка ул. Горького не должны затянуться
- 17:16 3 Ноября Южносахалинцев информируют о мерах профилактики в связи с выявлением птичьего гриппа
- 01:53 14 Октября
12:12 1 Ноября Завершился региональный интенсив по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Сахалинской области
13:39 21 Октября Семью мобилизованного из Корсакова переселяют в новостройку
11:55 14 Октября Сахалинцы смогут бесплатно пересаживается с поезда на автобус
Выбор редакции
- 16:26 3 Ноября Города Сахалинской области стали более благоустроенными
- 15:48 3 Ноября Завершается капитальный ремонт ул. Авиационной
- 15:16 3 Ноября Подключение к газу позволяет южносахалинцам экономить на отоплении
- 10:16 2 Ноября 15 семей на Итурупе отметили новоселье
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?