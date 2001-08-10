Житель Краснодара дважды продал крупную партию рыбы на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя города Краснодара, обвиняемого в серии преступлений имущественного характера с причинением значительного ущерба потерпевшим, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что ранее обвиняемый, действуя по доверенности от организации, реализующей рыбную продукцию, находился на территории компании, предоставляющей услуги хранения. Там он продемонстрировал потенциальному покупателю рыбную продукцию: горбушу в количестве 12 320 кг. Представленный товар покупателя устроил, и стороны договорились о подписании Договора на приобретение рыбной продукции. Позже обвиняемый заключил договор на поставку рыбной продукции на общую сумму 2 094 400 рублей. Покупатель перевёл поставщику всю сумму на банковский счёт. Представители сторон подписали акт приема-передачи к договору и товарно-транспортную накладную, согласно которых тем самым указанная рыбная продукция перешла в собственность приобретающей стороны.

Примерно в этот же период времени к обвиняемому обратилась ещё одна покупательница с просьбой о продаже рыбной продукции не менее 12 000 кг. Тогда у фигуранта возник план, как можно легко обогатиться за чужой счёт. Продавец отвёз покупательницу на территорию, где хранилась ранее проданная им рыба, и показал, как товар, выставленный на продажу. Женщина оплатила покупку и позже реализовала рыбную продукцию.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в особо крупном размере на общую сумму в размере 2 094 400 рублей.

Немного позже, к обвиняемому обратилась гражданка, которая ранее у него приобретала горбушу, но с просьбой об оказании ей содействия в приобретении рыбной продукции: кеты свежемороженой в количестве не менее 10 000 кг. Фигурант согласился на предложение последней, заведомо осознавая, что не будет выполнять взятые на себя обязательства. Потерпевшая перевела денежные средства в сумме 1 790 000 рублей, которые он в свою очередь безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился в дальнейшем указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Он же, находясь в квартире своей знакомой, показавшей ему место хранения денег от продажи автомобиля, решил похитить 360 000 рублей, после чего скрылся с места преступления.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.