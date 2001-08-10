Два бомжи избили и ограбили сахалинца, решившего с ними выпить
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 49-летнего жителя областного центра. Мужчина сообщил, что стал жертвой грабежа, в котором получил телесные повреждения и лишился куртки, где находился сотовый телефон, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и выяснили все обстоятельства произошедшего. Так, 29 октября, мужчина находился в районе улицы Бумажной, где познакомился с двумя лицами без определенного места жительства. Вместе они стали распивать спиртные напитки. Позже двое отправились в магазин, а потерпевший остался на месте. По пути злоумышленники договорились избить его и забрать у него телефон. Вернувшись, они начали наносить ему телесные повреждения и открыто похитили у него болоньевую куртку, в которой лежал гаджет. Когда заявитель начал убегать от них, то по пути остановил карету скорой помощи. Медики сразу вызвали полицию и помогли задержать подозреваемых. Ими оказались граждане 37 лет и 51 года, которые в настоящее время по ходатайству следствия решением суда заключены под стражу. Похищенное имущество изъято. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
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